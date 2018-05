Titz zu Vertrag: Details werden am Montag geklärt

HSV-Trainer

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV und Trainer Christian Titz wollen am Montag die letzten Details für einen neuen Vertrag klären. Das kündigte der Coach im TV-Sender Sky unmittelbar vor dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach an.

Copyright © mittelhessen.de 2018