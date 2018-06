Trainingsauftakt bei Hertha BSC mit allen Neulingen

Start der Vorbereitung

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die am 24. August startende neue Saison begonnen. Rund 500 Zuschauer verfolgten den Trainingsauftakt der Berliner im Amateurstadion am Wurfplatz auf dem Olympiagelände, an dem auch die drei Neulinge teilnahmen.

