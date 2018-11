Trainingspause für Bremens Bargfrede - Moisander fit

Wadenprobleme

Bremen (dpa) - Philipp Bargfrede wird in dieser Woche nicht am Mannschaftstraining von Werder Bremen teilnehmen. Der defensive Mittelfeldspieler, der zuletzt immer wieder über Wadenprobleme geklagt hatte, soll stattdessen in den kommenden Tagen individuell arbeiten.

