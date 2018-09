Trapp in der Eintracht-Startelf gegen Bremen

Nationaltorwart

Frankfurt/Main (dpa) - Nationaltorwart Kevin Trapp feiert sein Comeback in der Fußball-Bundesliga. Einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe seiner Verpflichtung hat Eintracht Frankfurt den 28 Jahre alten Keeper am Samstag gegen Werder Bremen in der Startelf aufgeboten.

