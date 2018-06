Überraschende Lösung bei Trainersuche in Leipzig?

Laut Vorstand möglich

Leipzig (dpa) - Die Trainer-Entscheidung bei RB Leipzig rückt langsam näher. Vorstandschef Oliver Mintzlaff arbeitet nach eigenen Worten mit Hochdruck an der 1a-Lösung und kündigte in Kürze eine vielleicht unerwartete Entscheidung an.

