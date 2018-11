Werder legt eine Million für Polizeikosten zurück

Hochrisikospiele

Bremen (dpa) - Werder Bremen bereitet sich darauf vor, künftig an den polizeilichen Mehrkosten für sogenannte Hochrisikospiele in der Fußball-Bundesliga beteiligt zu werden. Dafür hat der Verein in seiner Bilanz eine Rückstellung von einer Million Euro gebildet.

