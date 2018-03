Werders Gondorf fällt nach Blinddarm-OP einige Wochen aus

Ruhepause

Bremen (dpa) - Mittelfeldspieler Jerome Gondorf von Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist am Blinddarm operiert worden. Der 29-Jährige wird dem Verein in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen, teilte der SV Werder am Sonntag mit.

Copyright © mittelhessen.de 2018