Wolfsburg und Hertha BSC verblüffen zum Saisonstart

2:2-Spektakel

Wolfsburg (dpa) - Schalke 04? Bayer Leverkusen? 1899 Hoffenheim? - VfL Wolfsburg! Hertha BSC! Anders als erwartet kommt in der Fußball-Bundesliga Bewegung in die Spitzengruppe. Mit ihrem spektakulären 2:2 (0:0) unterstrichen Wolfsburg und Berlin ihre Ambitionen und ihr Potenzial in dieser Saison.

