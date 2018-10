BVB ohne Alcácer gegen Atlético - Götze in der Startelf

Der zuletzt treffsichere Torjäger steht nicht im Kader für das Duell zwischen den punktgleichen Teams (6) um die Tabellenführung in der Gruppe A. Der 25 Jahre alte Spanier war beim 4:0 des Fußball-Bundesligisten am Samstag beim VfB Stuttgart in der Halbzeit wegen einer Oberschenkelverhärtung ausgewechselt worden. Dagegen steht Mario Götze überraschend in der Startelf.