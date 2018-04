FC Bayern winken gegen Sevilla 7,5 Millionen Euro Prämie

Champions League

Inklusive Viertelfinale hat der FC Bayern München in der Champions League bereits 32,7 Millionen Euro eingespielt. Foto: Sven Hoppe

München (dpa) - Für den FC Bayern geht es am Mittwoch gegen den FC Sevilla auch um eine weitere Millionenprämie in der Champions League. Den Einzug in das Halbfinale belohnt die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit 7,5 Millionen Euro.