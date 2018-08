Reaktionen zur Gruppen-Auslosung

FC Bayern München:

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef): «Das ist eine attraktive Gruppe, auf die wir uns sehr freuen. Das Ziel ist natürlich das Achtelfinale, aber wir dürfen keinen dieser drei Gegner unterschätzen. Alle drei haben vergangene Saison in ihren Ligen bewiesen, wie stark sie sind. Wir müssen sehr konzentriert zu Werke gehen, wenn wir die nächste Runde erreichen wollen.»

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor): «Auf Champions-League-Niveau gibt es keine leichten Gegner. Aber nach der Auslosung bin ich zuversichtlich, dass wir die Gruppenphase als Erster beenden können.»

Niko Kovac (Trainer): «Eine interessante Gruppe mit großen Traditionsclubs. Unsere Fans können sich auf drei großartige Champions-League-Abende in der Allianz Arena freuen. Sportlich bin ich sehr zufrieden. Wir sind Favorit, müssen aber in allen Spielen 100 Prozent Leistung abrufen, um in die nächste Runde einzuziehen.»

Manuel Neuer (Kapitän): «Wir treffen auf drei klangvolle Namen im europäischen Fußball. Gegen Benfica haben wir auswärts etwas gut zu machen. In Griechenland ist immer eine tolle Stimmung im Stadion und auch gegen Ajax brauchen wir eine Top-Leistung, um als Gruppenerster in der K.o.-Runde auf einen Gruppenzweiten zu treffen.»

Edwin van der Sar (Geschäftsfüjhrer Ajax Amsterdam): «Die Bayern sind Favorit in der Gruppe, wir kämpfen um Platz zwei.»

Borussia Dortmund:

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung): «Das ist schon eine ambitionierte Gruppe, insgesamt sportlich recht ausgeglichene Gruppe. Mit Monaco haben wir erst vor gut einem Jahr die Klingen gekreuzt. Über Atlético muss man nicht reden, dazu kommt Brügge. Es werden hoffentlich zwei normale Spiele gegen Monaco, dann werden wir sehen, wer unter normalen Umständen den besseren Part spielt. Das A und O ist es, durch die Gruppe zu kommen, danach muss man von Runde zu Runde schauen.»

Michael Zorc (Sportdirektor): «Das ist eine sehr anspruchsvolle Gruppe. Wie eigentlich immer führt uns eine Reise nach Madrid, aber diesmal zur Abwechslung nicht zu Real. Brügge ist eine tolle und erreichbare Destination für unsere Fans. Wir freuen uns sehr auf den Start in der Königsklasse!»

Lucien Favre (Trainer): «Ein schweres Los mit starken Gegnern, allen voran Atlético, das eine sehr erfahrene und gut organisierte Mannschaft stellt. Gefolgt von Monaco, das vorletzte Saison noch Manchester City ausgeschaltet hat und erst im Halbfinale gescheitert ist. Der FC Brügge besticht durch eine geschlossene Teamleistung, und wie stark der belgische Fußball mittlerweile ist, hat die Nationalmannschaft bei der WM erneut bewiesen. Wir nehmen die Herausforderung gerne an.»

Marco Reus (Kapitän): «Die Aufgabe ist alles andere als einfach. Trotzdem haben wir das Potenzial und die Qualität, diese Hürde zu nehmen. Wir freuen uns auf spannende Duelle.»

FC Schalke 04:

Christian Heidel (Sportvorstand): «Alle vier werden das gleiche sagen, das ist die Schwierigkeit dieser Gruppe. Es fehlen die ganz großen Namen der Mannschaften, die in den vergangenen Jahren im Halbfinale oder Finale standen. Aber es ist sicherlich keine Gruppe, die man im Vorbeimarschieren erledigen wird. Es wird sicherlich nicht einfach. Als Benny Höwedes uns verlassen hat, haben wir schon ein bisschen geflunkert, dass wir uns bald wiedersehen. Jetzt wird es sehr bald sein, das ist auch für Benny ein besonderes Erlebnis. Unser Ziel ist es, die Gruppenphase zu überstehen, aber das wäre es auch, wenn die ganz großen Namen dabei gewesen wären.»

Domenico Tedesco (Trainer): «Das ist eine sehr interessante und ausgeglichene Gruppe ohne klaren Favoriten. FC Porto, Galatasaray, aber auch Lokomotive Moskau sind sehr renommierte Clubs - und die Städte tolle Reiseziele für unsere Fans. Wir freuen uns riesig auf die Spiele. Darauf haben wir richtig Bock.»

Ralf Fährmann (Kapitän): «Nach drei Jahren ohne Champions-League- Teilnahme kann ich das erste Spiel kaum noch abwarten. Besonders freue ich mich auf das Duell mit Lokomotive Moskau und damit das Wiedersehen mit Benedikt Höwedes und Jefferson Farfan sowie Sportdirektor Erik Stoffelshaus, den ich schon seit meiner Zeit in der Knappenschmiede kenne. Mit dem FC Porto haben wir 2008 gute Erfahrungen gemacht, als wir erstmals ins Viertelfinale der Champions League einziehen konnten. Gegen Galatasaray haben wir vor einigen Jahren in der K.o.-Runde den Kürzeren gezogen. Dieses Mal wollen wir es besser machen. Es werden definitiv sechs schwere Spiele. Unser Ziel ist der Einzug ins Achtelfinale.»

Naldo (Abwehrchef): «Wir haben zwar keinen Gegner aus den großen Ligen zugelost bekommen, dennoch finde ich, dass sehr attraktive Spiele auf uns warten. Ich bin mit der Auslosung insgesamt zufrieden. Alle Teams haben ihre Ambitionen, ich sehe keinen klaren Favoriten auf den Gruppensieg. Wir wollen weiterkommen!»

Daniel Caligiuri (Mittelfeldspieler): «In meinen Augen ist die Gruppe machbar. Alle Mannschaften haben Qualität. Aber wenn ich mir die anderen Gruppen anschaue, hätte es uns noch härter erwischen können. Es wäre auch schön gewesen, wenn wir gegen einen der ganz großen Clubs aus Europa gespielt hätten. Aber auch die zugelosten Aufgaben sind attraktiv, wir nehmen sie gerne an und wollen eine Runde weiterkommen.»

Benedikt Höwedes (Ex-Schalker bei Lokomotive Moskau, via Instagram): «Gute Freunde kann niemand trennen Freu mich sehr auf das Wiedersehen mit vielen Schalkern in der Königsklasse! #Wahnsinn»

Erik Stoffelshaus (Sportdirektor Lokomotive Moskau, zwischen 1998 und 2009 Jugendtrainer und später Teammanager bei Schalke): «Wir freuen uns riesig auf das Abenteuer Champions League. Wir sind sicher nicht der große Favorit in unserer Gruppe. Aber wir werden versuchen, für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei herauskommt.»

1899 Hoffenheim:

Julian Nagelsmann (Trainer): «Das ist eine interessante Gruppe für uns. Manchester City ist natürlich ein brutales Brett. Aber ich habe mir auch eine Topmannschaft gewünscht. Lyon hat auch immer gute Spieler und Donezk eine Mannschaft gespickt mit vielen Brasilianern, die gut zocken können. Natürlich sind wir der Underdog. Aber für uns ist etwas möglich. Wir müssen aber immer gute Tage haben, um da mithalten zu können.»

Alexander Rosen (Profichef): «Wir sind ehrgeizig und wollen die Gruppenphase überstehen. Manchester City ist eine absolute Topmannschaft und eine ganz, ganz große Herausforderung für uns. Donezk und Lyon sind zwei Gegner, gegen die wir uns etwas ausrechnen.»