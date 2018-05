Roma-Präsident Pallotta muss UEFA-Strafe befürchten

Wegen Schiedsrichter-Kritik

James Pallotta, der Präsident vom AS Rom, hält an seiner Schiedsricherkritik fest und wettert über die UEFA. Foto: Alessandra Tarantino/AP

James Pallotta, der Präsident vom AS Rom, hält an seiner Schiedsricherkritik fest und wettert über die UEFA. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Nyon (dpa) - James Pallotta muss als Präsident der AS Rom nach seiner harschen Kritik an Schiedsrichter-Entscheidungen beim Ausscheiden seines Teams in der Champions League gegen den FC Liverpool eine Strafe befürchten. Die UEFA wirft dem 60-Jährigen «ungebührliches Verhalten» vor.