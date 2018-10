Sami Khedira fehlt mit Muskelproblemen im Juve-Training

Ex-Weltmeister Khedira konnte am Mittwoch nicht am Teamtraining teilnehmen, nachdem er Schmerzen am linken Oberschenkel hatte. Die Probleme sollen bis Donnerstag genauer untersucht werden. Ob Khedira erneut ausfällt, war zunächst unklar. Der 31-Jährige wurde am Dienstag gegen den Schweizer Meister Bern in der 70. Minute eingewechselt. Es war sein erster Einsatz nach einer Oberschenkelverletzung.