Eintracht feiert rauschende Party - Kovac geht als Held

DFB-Pokalsieg

Berlin (dpa) - Erst bekam Niko Kovac in der Pressekonferenz von seinen ausgelassenen Spielern eine Bierdusche, dann stürzte sich der scheidende Trainer von Eintracht Frankfurt mit dem gesamten Tross der Hessen in eine rauschende Party-Nacht am Brandenburger Tor.

