DFB-Frauen bescheren Hrubesch Startrekord

2:1 gegen Österreich

Essen (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen sind erfolgreich in die WM-Vorbereitung gestartet. Im ersten Testspiel nach der Qualifikation für das Turnier in Frankreich im kommenden Sommer gewann die DFB-Auswahl in Essen gegen Österreich mit 3:1 (1:1).

