DFB-Frauen steuern auf Gruppen-Finale gegen Island zu

Zweiter Sieg unter Hrubesch

Domzale (dpa) - Nach dem 4:0 in Slowenien am Dienstag steuern die deutschen Fußball-Frauen im Kampf um die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Frankreich auf ein Finale um den Gruppensieg gegen Island zu.

