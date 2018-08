DFB-Frauen vor WM-Quali-Spielen mit Kurz-Trainingslager

Entscheidende Spiele

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bestreitet vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen ein Kurz-Trainingslager vom 14. bis 16. August in Harsewinkel bei Bielefeld, teilte der DFB in Frankfurt am Main mit.

