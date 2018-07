DFB plant Länderspiele in Essen, Osnabrück und Erfurt

Frauen-Fußball

Frankfurt/Main (dpa) - Die letzten Heimspiele der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft im Jahr 2018 sind im Oktober in Essen sowie im November in Osnabrück und Erfurt geplant, gab der DFB nach einer Präsidiumssitzung in Frankfurt am Main bekannt.

Copyright © mittelhessen.de 2018