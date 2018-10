Hrubesch noch zweimal Coach der DFB-Frauen

Frauen-Fußball

Düsseldorf (dpa) - Horst Hrubesch wird die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft auch in den letzten beiden Länderspielen des Jahres am 10. November in Osnabrück gegen Italien und am 13. November in Erfurt gegen Spanien betreuen.

