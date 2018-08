U20-Fußballerinnen verpassen gegen Japan WM-Halbfinale

Viertelfinal-Aus

Vannes (dpa) - Die deutschen U20-Fußballerinnen haben den Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich verpasst. Das Team von Bundestrainerin Maren Meinert unterlag in Vannes im vierten Spiel erstmals und musste sich in der Viertelfinalpartie gegen Japan mit 1:3 (0:0) geschlagen geben.

