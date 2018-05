4 aus 27: Auswahlverfahren wird verschärft - Bierhoff mahnt

WM-Vorbereitung

Eppan (dpa) - Jetzt geht der Kampf um die WM-Plätze richtig los. Bei schönstem Urlaubswetter kamen die sieben Nachzügler einschließlich des noch verletzten Abwehrchefs Jérôme Boateng am Freitag im Trainingscamp der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Südtirol an.

