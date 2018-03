Deutschlands WM-Gegner Südkorea verliert Test in Nordirland

1:2 in Belfast

Belfast (dpa) - Deutschlands WM-Gruppengegner Südkorea hat ein Testspiel in Nordirland mit 1:2 (1:1) verloren. Bei Sonnenschein im Windsor Park von Belfast gingen die Asiaten durch ein Tor von Chang-Hoon Kwon in der siebten Minute in Führung.

