Joachim Löw: Habe viel mehr Positives als Negatives gesehen

Remis gegen Holland

Gelsenkirchen (dpa) - Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Pressekonferenz nach dem 2:2 der Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel gegen Holland in Gelsenkirchen.

Copyright © mittelhessen.de 2018