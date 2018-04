Länderspiel-Kalender 2018 komplett: In Sinsheim gegen Peru

Testspiel

Berlin (dpa) - Mit einem Testspiel am 9. September in Sinsheim gegen Peru ist der Länderspiel-Kalender der Fußball-Nationalmannschaft 2018 komplett. Die Partie wurde am Freitag vom DFB-Präsidium bestätigt.

