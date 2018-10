Löw wählt Personal für heißen Oktober - Abstiegsgefahr

Nations League

Berlin (dpa) - Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft gehen in einen heißen Oktober. Am Donnerstag bastelte der Bundestrainer mit seinen engsten Mitarbeitern in der Frankfurter DFB-Zentrale am Personalplan für die anstehenden Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande und Frankreich.

