Löw zu Lahm-Aussagen: «Fand ich so nicht richtig»

Ex-Kapitän

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat mit Unverständnis auf die Ratschläge von Philipp Lahm reagiert. «Ich habe es natürlich vernommen, ich finde das in der Art und Weise nicht so richtig», sagte Löw in Frankfurt.

Copyright © mittelhessen.de 2018