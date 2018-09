Löw zur EM-Vergabe: «Gehen mit leichtem Vorsprung rein»

Bundestrainer

Mainz (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw sieht gute Chancen für die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 an Deutschland. «Ich glaube, wir gehen mit einem leichten Vorsprung in die nächste Woche», sagte Löw in einem ZDF-Beitrag mit Bezug auf den Ausrichter-Zweikampf mit der Türkei.

