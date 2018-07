Mehrheit der Deutschen für Rücktritt von DFB-Chef Grindel

Umfrage

Berlin (dpa) - Die Mehrheit der Deutschen ist laut einer repräsentativen Umfrage des des Nachrichtenportals «t-online.de» für einen Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel. Auf die Frage, ob der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes nach der Affäre um den ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil zurücktreten soll, antworteten 49,7 Prozent der 5569 Befragten mit «Ja, auf jeden Fall» oder «Eher ja». Nur 36,6 Prozent sind dagegen und beantworteten die Frage mit «Eher nein» oder «Nein, auf keinen Fall». Nur 13,7 Prozent der Befragten gaben an, in dieser Frage unentschieden zu sein.



Im Auftrage des Nachrichtenportals hatte das Institut «Civey» die Umfrage durchgeführt. Weiteres Ergebnis der Befragung ist, dass 48,9 Prozent der Deutschen der Meinung ist, dass Özil vom DFB zu Unrecht zum Sündenbock für das deutsche WM-Aus gemacht wurde. 42,6

Prozent denken, dass dies nicht der Fall ist. Auffällig dabei ist, dass dies vor allen die Deutschen mit der Wahlabsicht

SPD (71,4 Prozent), Grüne (75,1) und Linke (70,3) so sehen. Dagegen

sind 73,8 Prozent der Deutschen mit Wahlabsicht AfD der Meinung,

dass Özil zu Recht zum Sündenbock gemacht wurde. Auch

eine Mehrheit der FDP-Anhänger (51,9 Prozent) bewertet das so.

