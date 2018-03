U21 weiter auf Erfolgskurs: Verdientes 3:0 gegen Israel

EM-Qualifikation

Braunschweig (dpa) - Deutschlands U21-Nationalelf hat zum Start ins neue Fußball-Jahr mit einem ungefährdeten Sieg ihre Tabellenführung in der EM-Qualifikation gefestigt. Der Europameister besiegte in Braunschweig Israel mit 3:0 (2:0) und feierte in der EM-Quali den fünften Sieg im sechsten Spiel.

