1. FC Kaiserslautern: Fünf-Millionen Etat bei Abstieg

2. Liga

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern würde seinen Etat im Fall eines Abstieg in die 3. Liga auf etwa fünf Millionen Euro halbieren. Dies kündigte der neue Sport-Vorstand Martin Bader in einem Interview des Fachmagazins «Kicker» an.

