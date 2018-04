Absturz perfekt: Lautern erstmals in 3. Liga abgestiegen

2. Liga

Bielefeld (dpa) - Mit Tränen in den Augen verabschiedeten sich die tief gestürzten Profis des 1. FC Kaiserslautern erstmals in der ruhmreichen Vereinsgeschichte in die Drittklassigkeit.

