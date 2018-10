«Großer Moment»: Union-Torwart Gikiewicz erzielt Kopfballtor

2. Liga

Düsseldorf (dpa) - Beim ersten Versuch hatte ihn Trainer Urs Fischer per Blickkontakt noch vom Ausflug in den gegnerischen Strafraum abgehalten, doch in der Nachspielzeit ließ sich Rafal Gikiewicz nicht mehr bremsen.

Copyright © mittelhessen.de 2018