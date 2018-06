HSV-Profi Holtby: «Wir werden großen Widerstand erleben»

Premiere in 2. Liga

Hamburg (dpa) - Fußball-Profi Lewis Holtby erwartet in der ersten Zweitliga-Saison des Hamburger SV viel Gegenwehr: «Wir werden an jedem Spieltag großen Widerstand erleben», sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview der «Bild».

