HSV-Talent Fiete Arp: «Ich habe mich falsch ausgedrückt»

Umstrittene Posts

Hamburg (dpa) - Fiete Arp hat die Lehren aus seinen umstrittenen Posts in den sozialen Medien gezogen: «Ich werde mit Sicherheit einen Weg finden, um so etwas in Zukunft zu vermeiden», sagte das Sturm-Talent des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV in einem Interview mit der «Sport Bild».

