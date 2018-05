Kein Rücktritt: Lieberknecht leitet Training in Braunschweig

Eintracht-Krise

Braunschweig (dpa) - Torsten Lieberknecht hat sich offenbar dazu entschlossen, Eintracht Braunschweig ins Finale des Abstiegskampfs in der 2. Fußball-Bundesliga zu führen. Der 44-Jährige leitete am Montagvormittag das Training der Ersatzspieler in Braunschweig, wie der Verein berichtete.

