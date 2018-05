Kiels Verhandlungen mit Trainer Walter vor Abschluss

U23-Coach vom FC Bayern

Kiel (dpa) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will so schnell wie möglich den Nachfolger von Trainer Markus Anfang präsentieren. In den Verhandlungen mit Bayern Münchens U23-Coach Tim Walter sind noch einige Details zu klären.

