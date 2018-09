Köln baut Tabellenführung aus - Union auf Rang zwei

2. Liga Spiele am Dienstag

Düsseldorf (dpa) - Späte Tore, wankende Spitzenteams - die 2. Fußball-Bundesliga bleibt unberechenbar. Auch am 7. Spieltag ging es vor allen in den Schlussphasen hoch her.

