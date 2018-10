Köln bei Anfangs Rückkehr nach Kiel nur mit Remis

2. Liga

Kiel (dpa) – Aufstiegsfavorit 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga sein zweites Spiel in Serie nicht gewonnen. Die Kölner trennten sich Samstag 1:1(1:0) von Holstein Kiel und verloren in den letzten Minuten zwei sicher geglaubte Punkte.

