Köln wieder auf Platz eins - Bielefeld verliert erneut

2. Liga

Düsseldorf (dpa) - Nur mit Mühe hat der 1. FC Köln die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert, die Hamburger SV vom Freitag an für wenige Stunden besetzte. Köln kam am Samstag aber gegen den 1. FC Heidenheim nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Copyright © mittelhessen.de 2018