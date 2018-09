Nur eine Momentaufnahme? - Der HSV und seine Baustellen

Tabellenführer 2. Liga

Dresden (dpa) - Eine Momentaufnahme wie vor gut einem Jahr soll die Tabellenführung des HSV diesmal nicht sein. Damals, am 25. August, standen die Hamburger nach dem Freitagspiel der Bundesliga und einem 3:1-Sieg in Köln für knapp 24 Stunden an der Spitze der höchsten deutschen Spielklasse.

