Regensburg rückt auf Rang vier vor - 2:1 gegen Sandhausen

2. Liga

Regensburg (dpa) - Der SSV Jahn Regensburg um Doppeltorschütze Joshua Mees schnuppert in der 2. Fußball-Bundesliga an den Aufstiegsplätzen. Die Oberpfälzer gewannen gegen den SV Sandhausen mit 2:1 (1:0) und rückten bis auf zwei Punkte an den Tabellendritten Holstein Kiel heran.

