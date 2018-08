Spott nach HSV-Blamage: «Haben auf die Fresse gekriegt»

Zweitliga-Fehlstart

Hamburg (dpa) - Ein denkwürdiges Fiasko bei seiner Premiere in der 2. Bundesliga hat den großen Aufstiegsfavoriten Hamburger SV früh zum Gespött in Fußball-Deutschland gemacht. Das 0:3-Heimdebakel gegen Holstein Kiel erstickt die zuvor schier grenzenlose Euphorie in der Hansestadt.

