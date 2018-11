Verunglückter HSV-Fan aus dem Krankenhaus entlassen

Sturz vom Zaun

Hamburg (dpa) – Der in Aue verunglückte Fan des Hamburger SV hat nach Angaben des Clubs das Krankenhaus verlassen. Er soll am Montag nach Hause gebracht werden, müsse sich aber weiter in ärztliche Behandlung begeben, teilte der Verein nach Rückmeldung aus dem Fanclub des Anhängers mit.

Copyright © mittelhessen.de 2018