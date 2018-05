Weltmeister auf dem Abstellgleis: Der Fall des Großkreutz

Sportlicher Abstieg

Darmstadt (dpa) - Genau in der Woche, in der Joachim Löw das deutsche WM-Aufgebot verkündete, gab es auch mal wieder Neuigkeiten von Kevin Großkreutz. «Weltmeister soll gehen. Großkreutz in Darmstadt vor dem Aus!», titelte die «Bild»-Zeitung am Mittwoch.

