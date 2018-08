1. FC Köln startet in Bochum erfolgreich in die Saison

2. Liga

Bochum (dpa) - Dem 1. FC Köln ist ein Start nach Maß in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Am Samstag gewann der Erstliga-Absteiger auswärts gegen den VfL Bochum mit 2:0 (1:0).

