Auch 3. Fußball-Liga bekommt künftig ein Montagspiel

Medienbericht

Berlin (dpa) - Auch die 3. Fußball-Liga bekommt von der Saison 2018/19 an ein Montagspiel. Wie die «Neue Osnabrücker Zeitung» berichtet, wird künftig an allen Spieltagen außerhalb einer Englischen Woche eine Partie am Montag um 19.00 Uhr angepfiffen.

