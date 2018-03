BVB nach Sieg über Hannover 96 auf Champions-League-Kurs

Bundesliga Sontagsspiel

Dortmund (dpa) - Nach dem Aus in der Europa League bleibt Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Der Tabellen-Dritte gewann am Sonntag daheim mit 1:0 (1:0) gegen Hannover 96 und liegt damit weiter einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Revierrivalen FC Schalke 04.

