Babbel über Druck: 2:1 von ManUnited «war fast befreiend»

Nach Aussagen Mertesackers

Berlin (dpa) - Markus Babbel hat Verständnis für Per Mertesacker und seine Aussagen um mentalen Druck im Profi-Fußball bekundet. Babbel erinnerte sich in diesem Zusammenhang im Fachmagazin «Kicker» an die 1:2-Finalniederlage mit dem FC Bayern im Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United.

