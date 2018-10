Bayern in Athen: Tabelle «korrigieren» - Kovac: A-Note zählt

Champions League

Athen (dpa) - Der erste Schritt ist getan, jetzt will der FC Bayern München auch in der Champions League wieder gewinnen. «Siege sind immer wichtig», sagte Trainer Niko Kovac vor dem Spiel am Abend (18.55 Uhr) bei AEK Athen.

Copyright © mittelhessen.de 2018