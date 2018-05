Boateng im DFB-Trainingscamp angekommen

Nationalmannschaft

Eppan (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat ab sofort im Trainingslager in Südtirol bis auf Champions-League-Finalist Toni Kroos den gesamten vorläufigen WM-Kader zusammen. Auch Jérôme Boateng reiste in Eppan an.

